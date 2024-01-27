ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية شيماء سيف عن أسرتها ورأيهم بوزنها الزائد وشكلها بصراحة تامة.

وقالت شيماء سيف: "أحسن حاجة عملوها أهلي أن عمرهم ما علقوا على وزني وشكلي، ده اللي خلاني أتربى أنا وحاسة أنه عادي، بس لما طلعت من دايرة عيلتي عرفت بقى التريقة والتعليقات الوحشة"، حسب تصريحاتها في "المشهد". أنا شايفة نفسي حلوة حلاوة ودي كارثة، دي نعمة آه بس بيني وبين نفسي، لكن الناس بيقولوا لي هو أنتِ مش فارق معاكي؟ وآه والله ما فارق معايا وشايفة نفسي ليدي جدا".

كما أكدت شيماء أنها لم تعد تشتري ملابس جاهزة منذ فترة: "كنت في محل بشتري هدوم وكنت بمسك حاجة قامت البنت شدتها ايدي وقالت لي (ده لو قستيه هتقطعيه)، بعدها بطلت أشتري هدوم من برا، وفضلت فترة طويلة افصل هدومي لنفسي".

كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف بتصريح جريء: "توقفت عن شراء الملابس الجاهزة منذ فترة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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