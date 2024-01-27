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ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة المصرية أنغام على تكريمها بالإقامة الذهبية في السعودية قائلة أنها تنتمي إلى هذا المكان.
ونشرت أنغام عبر حسابها الرسمي، صورتين لها، من حفلها الغنائي الذي أحيته إلى جانب الفنان المصري تامر عاشور، والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وظهرت أنغام بالصور وهي في حالة اندماج أثناء الحوار الغنائي بينها وبين تامر عاشور.
وأرفقت أنغام الصور بتعليق، قالت فيه: "This is where I belong هذا هو المكان الذي أنتمي إليه".
يذكر أن المملكة االعربية السعودية كانت قد أعلنت منح الفنان تامر عاشور والفنانة أنغام، الإقامة الذهبية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أنغام بعد منحها الإقامة الذهبية في السعودية.. وهذا ما قالته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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