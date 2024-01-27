براد بيت يثير الجدل بإطلاله الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات الكاميرات الممثل العالمي براد بيت في آخر ظهور له بإطلالة يافعة للغاية أثارت جدلاً كبيراً.

وظهر براد بيت في الصور إلى جانب الممثلالإسباني خافيير بارديم،أثناء تصويرهما فيلمهما الجديد "Apex" في دايتونا، فلوريدا، في غرفة غسيل، يبدو أنها أحد مواقع تصوير الفيلم.

وتألق براد بيت بإطلالة مثيرة للجدل، إذ ارتدى بنطال جينز أزرق، مع شيرت أبيض وحذاء بني فاتح. وصفف شعره بطريقة عصرية شبابية.

وأثارت إطلالة بيت الكثير من الجدل، إذ اعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أنه بدا أصغر بكثير من عمره الفعلي.

يذكر أن بيت وبارديم يشاركان في فيلم "Apex" من إخراج جوزيف كوسينسكي، وبطولة العديد من الممثلين منهم: كيري كوندون وتوبياس مينزيس وسائق بطولة الفورمولا 1 لويس هاميلتون.

ويتناول الفيلم قصة سائق فورمولا 1 المتقاعد "سوني هايز"، الذي يعود للمشاركة في سباقات جديدة بعد حادث كبير في التسعينيات.

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