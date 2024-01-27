فيلم رحلة 404 يحقق إيرادات خيالية منذ طرحه بشاشات السينما

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم رحلة 404 للمخرج هاني خليفة في إيرادات تجاوزت الـ3 ملايين جنيه منذ طرحه في دور العرض السينمائي، ووصلت إيراداته لـ1.5 مليون جنيه عن أمس الجمعة بشاشات السينما المصرية.

فيلم رحلة 404

ووصل إجمالي إيرادات فيلم رحلة 404 لـ3 ملايين و366 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق في أول أيامه بالسينمات يوم الأربعاء الماضي 416 ألف جنيه، بينما ارتفعت إيراداته في اليوم الثاني لتصل لمليون و418 ألف جنيه عن يوم الخميس، ومن المتوقع أن يواصل الفيلم صعوده في شباك التذاكر خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل فيلم "رحلة 404"

يعتبر فيلم "رحلة 404" التعاون الثاني بين الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة بعد فيلم "سهر الليالي"، وهو من تأليف محمد رجاء، ويجمع في بطولته مجموعة من نجوم الفن: محمد فراج، محمد ممدوح، خالد الصاوي، شيرين رضا وجيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عارفة عبد الرسول وحسن العدل.