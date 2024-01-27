مارغو روبي وغريتا جيرويج تتلقيان دعمًا من جهة نافذة بعد ان تجاهلتهما جائزة الأوسكار

أبدت هيلاري كلينتون دعمها لمارغو روبي وغريتا جيرويج في فيلم “باربي”، بعد أن تجاهلتهما جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة وأفضل مخرج.

وكانت رسالة تشجيع كلينتون للمرأتَين الموهوبتَين رسالة صادقة، حيث اعترفت بخيبة الأمل التي ربما شعرتا بها. وكتبت عبر منصّة “إكس”: “غريتا ومارغو، على الرغم من أن الفوز بشباك التذاكر قد يكون أمرًا مؤلمًا ولكن دون الحصول على الميدالية الذهبية، إلا أن الملايين من معجبيكما يحبانكما”.

وأعربت أميركا فيرارا، التي تلعب دور غلوريا في فيلم “باربي” والتي ترشّحت لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، عن خيبة أملها بسبب غياب اسمَي جيرويج وروبي عن فئتَي أفضل مخرج وأفضل ممثلة.

وأثنت على براعة جيرويج الإخراجية: “لقد فعلت غريتا كل ما يمكن أن يفعله المخرج ليستحق ذلك. خلق هذا العالم، وأخذ شيء ليس له قيمة متأصّلة لمعظم الناس وجعله ظاهرة عالمية. إنه أمر مخيّب للآمال أن “لا أراها في تلك القائمة.”

كما أشادت “فيرارا” بمهارات روبي في التمثيل ووصفتها بـ “الساحرة” على الشاشة وعبّرت عن مدى تشرّفها بمشاهدة أداء روبي الرائع.

كما أعرب ريان جوسلينج، الذي رُشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دور كين، عن خيبة أمله إزاء قرار توزيع جوائز الأوسكار. وشدّد على موهبة وتفاني جيرويج وروبي، معربًا عن اعتقاده بأنه كان ينبغي الاعتراف بعملهما إلى جانب المرشحين الآخرين المستحقين. كما أعرب جوسلينج عن تهانيه لأميركا فيريرا والفنانين الآخرين المشاركين في الفيلم. وقد تلقّى كل من جيرويج وروبي الدعم من زملائهما. أضاف زميل كين الممثل “سيميو ليو” وجهة نظره حول الموضوع عبر “إكس”، حيث سلّط الضوء على الجهد الهائل والتنفيذ الخالي من العيوب الذي قامت به جيرويج وروبي في إعادة فيلم “باربي” إلى الحياة وشدّد كذلك على تأثيرهما على السينما. وأعرب عن اعتقاده بأنهما تستحقان كل التقدير لعملهما الرائد.

كان غياب جيرويج وروبي عن فئتَي أفضل مخرج وأفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار بمثابة مفاجأة للكثيرين، مع الأخذ في الاعتبار ترشيحاتهما في العديد من الجوائز السابقة.

يعكس الشعور الجماعي لكلينتون وفيرارا وجوسلينج وليو خيبة الأمل المشتركة إزاء إشراف حفل توزيع جوائز الأوسكار على مساهمات جيرويج وروبي الاستثنائية في فيلم “باربي”. تنقل كلماتهما شعوراً بالإعجاب بالموهبة والتفاني اللذين أبدتهما هاتَان المرأتان الرائعتان.