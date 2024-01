أنغام بفستان حرير من توقيع عالمي.. وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة المصرية أنغام الأنظار والقلوب، بإطلالتها الأخيرة في حفلها في المملكة العربية السعوية.



وقد إرتدت أنغام فستاناً باللون الأسود طويل وضيق بفتحة طويلة على أحد الساقين، ومن قماش الحرير بكم واحد، وهو من تصميم العالمية راشيل جيلبرت، ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى الـ 1795 دولار.

وقد علقت أنغام على تكريمها بالإقامة الذهبية في السعودية قائلة أنها تنتمي إلى هذا المكان.

ونشرت أنغام عبر حسابها الرسمي، صورتين لها، من حفلها الغنائي الذي أحيته إلى جانب الفنان المصري تامر عاشور، والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت أنغام بالصور وهي في حالة اندماج أثناء الحوار الغنائي بينها وبين تامر عاشور.

وأرفقت أنغام الصور بتعليق، قالت فيه: "This is where I belong هذا هو المكان الذي أنتمي إليه".