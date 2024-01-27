بالفيديو- معجب ينهار أمام نانسي عجرم في حفلها الأخير في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أنمس الجمعة، حفلا جديداً في السعودية، ضمن فعاليات سباق فورمولا الدرعية، والتي تضم عدد من الفنانين.



وتداول رواد الإنترنت مقاطع فيديو كثير من وثقت أجواء الحفل.

وظهرت نانسي عجرم في الحفل، بفستان أسود قصير براق ولامع، وارتدت معه حذاء طويل باللون نفسه، كما سرحت شعرها بطريقة بسيطة، إذ تركته منسدلا على كتفيها.

وانتشر مقطع فيديو من الحفل، ظهرت فيه نانسي وهي تلقي التحية على الحضور، لينهار أحد المعجبين ويفقد أعصابه عند اقتراب نانسي منه.

وتفاعل عدد كبير من رواد الإنترنت مع الفيديو معبرين عن أعجابهم بتواضع نانسي عجرم وقربها من محبيها، كما أبدوا إعجابهم بإطلالتها الأنيقة خلال الحفل.

