معرض القاهرة الدولي للكتاب .. توافد جماهيرى وعروض فنية لأطفال المعاهد الأزهرية فى ثالث الأيام

ياسر رشاد - القاهرة - معرض القاهرة الدولي للكتاب .. شهدت الساعات الأولى من فتح أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، توافدًا كبيرًا فى ثالث الأيام.

واصطحب أرباب الأسرة أطفالهم للتجول فى هذا المحفل الدولى والعرس الثقافى الكبير، الذى سجل أمس رقمًا قياسيًا جديدًا لإجمالي عدد الزوار، والذي قارب على 400 ألف زائر .

بدء فعاليات اليوم الثالث لـجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعروض فنية لأطفال المعاهد الأزهرية



أسباب اختيار دولة النرويج ضيف شرف الدورة 55 من معرض الكتاب

كشف طارق رضوان، عضو الهيئة العليا لمعرض القاهرة الدولي، عن مميزات تم توفيرها في الدورة الحالية في معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ55، موضحًا أن هذه الدورة تميزت بتوافد كافة الأشخاص من الفئات العمرية.

وأضاف طارق رضوان خلال لقائه مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج صباح البلد والمذاع على قناة صدى البلد، إن معرض الكتاب شهد إقبالا كبيرا في أول يومين حيث بلغ عدد الزوار نحو 400 ألف شخص.

وتابع طارق رضوان: الدورة الحالية شهدت توافد كبير من الأطفال وصغار السن، الأمر الذي يشير إلى أن هناك اهتمام من هذه الفئة بالقراءة.

وأوضح طارق رضوان، أن الدورة الحالية تتميز بتواجد نحو 1200 ناشر يمثلون 70 دولة من مختلف بلدان العالم، بالإضافة إلى أن وجود فعاليات فنية مختلفة تستهدف الأطفال.

وعن ضيف الشرف في الدورة الحالية، أشار رضوان إلى أن اختيار دولة النرويج كضيف شرف، نظرا لوجود علاقات ثنائية قوية تجمع مصر والنرويج، كما أن النرويج مهتمة بالأدب والثقافة.

يًذكر أن الدورة الحالية لمعرض الكتاب 55، تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وتأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة».

وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية معرض كتاب الطفل.