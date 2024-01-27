رد شهاب جوهر، زوج الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، على انتقادات الفنانة هيا الشعيبي للمرأة التي تتزوج من رجل متزوج ولديه أبناء.

وقال جوهر في مقطع فيديو: “أنا رجل سكت بما فيه الكفاية، لكن للأسف هناك رجال لا يعرفون كيف يوجهون زوجاتهم. ولكن من لديه عيوب في حياته، عليه ألا يتحدث عن الآخرين بسوء”.

وأضاف قائلاً: اللي بيته من زجاج لايرمي الناس بالحجارة!”. شاهد أيضاً: بالفيديو: هيا الشعيبي تشعل أزمتها مع إلهام الفضالة.. وهكذا ردت الأخيرة

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: زوج إلهام الفضالة يخرج عن صمته ويرد على إساءة هيا الشعيبي لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.