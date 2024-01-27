شاهد الفنان راشد الشمراني يمازح الفنانة ريماس منصور: أنت ريماس ولا بنتها

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان راشد الشمراني وهو يمازح الفنانة ريماس منصور.
وعلق الشمراني خلال الفيديو، الذي كانت تلتقطه ريماس معه، قائلًا: “كيف حال أمك يا ريماس؟ أنتِ بنتها، شكلك بنت ريماس بشبه عليكي”.
ضحكت ريماس من ممازحة الشمراني، وقالت له: “أنا بنت ريماس؟ صغرت واحلويت صح؟”.
ورد الشمراني عليها قائلًا: “أنا أقول أنتِ بنت ريماس”.
وردت عليه ريماس قائلة: “أنا أمي الله يرحمها، والله يسعدك يارب”.
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