شاهد هيا الشعيبي ترد على تدخل شهاب جوهر في خلافها مع إلهام الفضالة بطريقة غير مباشرة

ردت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على تدخل زوجها شهاب جوهر في الخلافات التي نشبت بينها وبين الفنانة إلهام الفضالة، وذلك بطريقة غير مباشرة.

وظهرت الشعيبي في مقطع فيديو مع ابنتها، ووجهت له سؤالا قائلة: “فهد، لو صارت هوشة حريم وقالوا لك دش بالنص، تدش؟”.

ورد فهد قائلا: “لا، حريم ليش أدش؟ هذي الرجولة!”.

واعتبر البعض أن هذا الرد هو رد من الشعيبي على تدخل جوهر في الخلاف بينها وبين الفضالة.

وكانت قد نشبت مشادة كلامية بين الفضالة والشعيبي، بعدما انتقدت الأخيرة المرأة التي تتزوج من رجل متزوج ولديه أبناء، وهو ما اعتبره البعض إشارة لإلهام الفضالة.

وخرج بعدها جوهر في مقطع فيديو، ووجه كلامه غير مباشر لهيا الشعيبي، قائلا: “أنا رجال سكت بما فيه الكفاية، لكن للأسف مافي رجال يعرفون يلمون حريمهم. لكن اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر”.

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