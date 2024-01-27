إختيار إلهام شاهين رئيسا شرفيا لمهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة

ميرنا وليد - بيروت - تم اختيار الممثلة المصرية إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الـ26 من مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة.

وستتم الدورة خلال الأسبوع الأول من حزيران يونيو المقبل في مصر وتستمر لمدة 10 أيام.

إلهام قالت أنها سعيدة بالأمر، وذكرت "المهرجان نجح خلال الفترة الأخيرة في تثبيت أقدامه بمصر ، والأفلام القصيرة جدا تشكل الحاضر الذي نعيشه علي وسائل التواصل الإجتماعي والذي أصبحت أفلامه جزءا من يومنا وتحقق انتشارا عالميا."

وتابعت:" المهرجان يتميز كونه الأول من نوعه الذي يجمع في مسابقاته بين السينمائيين المحترفين والهواة والشرط الوحيد للمشاركة هو جودة العمل."



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