عنبة يطلق أحدث أعماله

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري عنبة أغنيته الجديدة "بعملها كده"، وهي من كلمات حازم إكس.



وتقول كلمات الأغنية:

الحمد لله لوحدي حمله

خف لوكلوك ولوكاك مي

انا هعمل اللي نفسي

ونفسك فيه

مش مخلي فيها لا قديم ولا جديد

اشهدي يا بلد انك ما شفتليش بديل

بعملها كده

ويمكن اجمد من كده

اكمني جامد وكده

مش محتاج اثبت لك كده

كاريزما صيف وشتا

وانت عارف كده كده

مليش شبيه كده كده

انا بعملها كده

اكمني جامد وكده

كاريزما صيف وشتا

مليش شبيه كده كده

نجم جيلي واللي بعده واللي بعده

العبدلله مش هيجي تاني بعده

ده علي قد قد طب هاته اللي بعده

مش كده ولا ايه

لما احط دماغي فيها

بحليها الرخيصه ب غاليها اديها قيمه

على كيفي اخليها وامشيها

ده اللي عندي فا

اسميها زي ما تسميها

بعملها كده

اكمني جامد وكده

مش محتاج اثبت لك كده

كاريزما صيف وشتا

مليش شبيه كده كده

انا بعملها كده

اكمني جامد وكده

كاريزما صيف وشتا

مليش شبيه كده كده

الصحه طازه هركليز

عنابي ملهوش في النبيز

متيجو امضلكو ع القميص

فا تبقي واحده للتاريخ

فاضيلي طرقه انا جيت اكوش على التورته

عينك فيها هتاخده في اورطك

هتقولي ازاي ف اقولك

بعملها كده ويمكن اجمد من كده

اكمني جامد وكده

كاريزما صيف وشتا

مليش شبيه كده كده

انا بعملها كده ويمكن اجمد من كده

اكمني جامد وكده

كاريزما صيف وشتا

مليش شبيه كده كده

يذكر أن من بين آخر أعمال عنبة كان مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" الذي عرض الموسم الرمضاني الماضي 2023، ونال على تفاعل كبير من ناحية الجمهور، وهو من إخراج عمرو صلاح وتأليف محمد ذو الفقار، ومن بطولة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، إيمان السيد، ومصطفى عنبة، كما عرض فيلمه "عصابة عظيمة".