رسالة شكر ومحبة من إليسا لمحبيها بعد مشاهدة "It's ok"

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة حب وشكر لمتابعيها بعد مشاهدتهم الوثائقي الخاص بها "It's ok".



وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص: "لقد غمرتني تعليقاتك على ItsOk وسعيدة للغاية لأن رسالته وصلت إليكم تمامًا كما أردتها: حقيقية خاماً وغير مفلترة. أعتذر عن عدم قدرتي على الرد على تعليقاتكم جميعًا ولكني أؤكد لكم أنني أقرأ كل رسالة. أحبكم جميعاً والأفضل لم يأت بعد".

وبكل شفافية وصدق، تحدثت إليسا عن حياتها العاطفية، في سلسلة الحلقات التي طرحتها تحت اسم It's Ok، وأشارت الى أنها تعذبت خلال علاقات صادقة لم تكن على قدر توقعاتها، لكنها أشارت الى أنها تعيش قصة حب مع شخص ناضج يحبها كثيراً منذ 4 أو 5 سنوات، وتحب أن تسميه "ويليس" (أول حرفين من اسمه والجزء الثاني من الاسم من اسمها).

وأكدت أنها تعرف أنها تعرضت للخيانة في علاقاتها السابقة، لكنها متأكدة من أن حبيبها الحالي لا ينظر ولو حتى نظرة واحدة إلى غيرها، مشيرة إلى أن فرق التوقيت بين البلدين اللذين يعيشان فيهما كبير، ومع ذلك فهما يتواصلان مراراً، وهو يدعمها كل الوقت في مسيرتها.