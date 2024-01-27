محمد الشرنوبي يكشف عن بوستر أغنيته الجديدة "ما كفاية"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم محمد الشرنوبي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة “ما كفاية”.

ونشر الشرنوبى البوستر الدعائي للأغنية معلقا: "ما كفاية.. قريبا".



يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي قد طرح مع بداية العام الجديد، أغنية جديدة تحمل عنوان "كان نفسي" على موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

وأعلن من خلالها تعاونه الأول مع شركة "جاما ميوزيك "، للمنتج محمد جابر، وأشار فى تعليق إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والاعمال الفنية المتميزة.