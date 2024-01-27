بالفيديو- هل يدخل جوزيف عطية عالم التمثيل!

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني جوزيف عطية مقطع فيديو مع الجمهور عبر حسابه الخاص ظهر فيه من كواليس تصوير اغنيته الأخيرة "حضِر حالَك" التي طرح في وقت سابق، و أظهر في الفيديو مشهد أكشن مثله، و علق عليه سائلاً الجمهور: "برأيكم بيلبقلي التمثيل!"، ليرد عليه المتابعون بالتعليقات بأنه يجب أن يدخل عالم التمثيل و أنهم متحمسون ليشاهدوه يقدم عمل تمثيلي خاص به.



"حضر حالك" من كلمات عادل رفول، ألحان وتوزيع موسيقي وسيم بستاني، مكس وماستر جوزيف حنا كرم، وصورها جوزيف عطية كليب مليئاً بالأكشن، من إخراج كفاح.