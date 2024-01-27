ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني جوزيف عطية مقطع فيديو مع الجمهور عبر حسابه الخاص ظهر فيه من كواليس تصوير اغنيته الأخيرة "حضِر حالَك" التي طرح في وقت سابق، و أظهر في الفيديو مشهد أكشن مثله، و علق عليه سائلاً الجمهور: "برأيكم بيلبقلي التمثيل!"، ليرد عليه المتابعون بالتعليقات بأنه يجب أن يدخل عالم التمثيل و أنهم متحمسون ليشاهدوه يقدم عمل تمثيلي خاص به.
"حضر حالك" من كلمات عادل رفول، ألحان وتوزيع موسيقي وسيم بستاني، مكس وماستر جوزيف حنا كرم، وصورها جوزيف عطية كليب مليئاً بالأكشن، من إخراج كفاح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- هل يدخل جوزيف عطية عالم التمثيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.