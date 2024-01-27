بالصور- بفستان أسود ضيق..كيم كارداشيان تستعرض رشاقة جسمها بأناقة عالية

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بأخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صور لها شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع وأنيق إرتدت فيه فستان باللون الأسود طويل و ضيق مليء ذات تصميم مميز من دون أكمام مع عقد طبير و عريض حول عنقها ، وإعتمدت تسريحة تركت فيها شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو استعرضت من خلاله مكتبها الفاخر، الذي ضم نسخة ثلاثية الأبعاد من دماغها وسرير لتسمير البشرة.

ووثقت كيم كارداشيان في مقطع الفيديو، جولتها في أرجاء مكتبها الفاخر.

وظهر في مقطع الفيديو جدران المكتب التي تغطيها أغلفة المجلات التي ظهرت فيها كيم، وقالت الأخيرة في الفيديو تعليقاً على هذا المشهد: "أنا كيم كارداشيان... بالطبع، كل أغلفة مجلاتي تغطي جدراني".

كما ظهر في الفيديو تمثال يشبه جسدها، تسخدمه كعارضة أزياء، وعلقت كيم: "بلا شك، لدي عارضة أزياء خاصة بي وفقًا لقياسات جسدي في غرفتي الفخمة".

