أحمد فهمي ضيف شرف في " جولة أخيرة "

ميرنا وليد - بيروت - انطلق يوم 25 من الشهر الجاري مسلسل "جولة أخيرة" من بطولة الممثل المصري أحمد السقا من شركة إنتاج شركة الصبّاح إخوان.

وكان من مفاجآت الحلقات الأولى من المسلسل ظهور الممثل المصري أحمد فهمي كضيف شرف، وانهالت التعليقات المشيدة بأدائه في العمل.

المسلسل إجتماعي يناقش لعبة رياضية لم تتم معالجتها سابقاً في الدراما العربية وهو يتألف من 9 حلقات بتوقيع المخرجة مريم أحمدي سيناريو وحوار أحمد ندا ومحمد الشخيبي. يشارك في البطولة نخبة من نجوم مصر نذكر منهم الممثل الكبير أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، وملك فهمي، اما ضيفة شرف العمل فهي الممثلة حنان مطاوع.

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