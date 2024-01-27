نانسي عجرم في موقف لافت مع طفلة في حفلها .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - موقف لافت قامت به الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفلها يوم أمس في السعودية حيث انها نادت طفلها بين الجمهور وطلبت منها الغناء معها، وغنتا سوياً أغنية "صح صح".
ولاقى الموقف الكثير من التفاعل على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.
أحيت الفنانة نانسي عجرم، أمس الجمعة، حفلا جديداً في السعودية، ضمن فعاليات سباق فورمولا الدرعية، والتي تضم عدد من الفنانين.
وظهرت نانسي عجرم في الحفل، بفستان أسود قصير براق ولامع، وارتدت معه حذاء طويل باللون نفسه، كما سرحت شعرها بطريقة بسيطة، إذ تركته منسدلا على كتفيها.
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