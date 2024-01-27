رمضان 2024|معتز حسام يستأنف تصوير مسلسل "قرية الوعل"

ياسر رشاد - القاهرة - يقوم حاليًا المخرج معتز حسام، بتصوير أحدث أعماله الدرامية في مصر والذي يحمل اسم "قرية الوعل"، وتدور أحداثه في إطار ملحمي درامي أكشن حول قصة تاريخية يمنية.

تدور الأحداث عن قصة "قرية الوعل" حول ملحمة تراثية لقرية في أطراف دولة اليمن وهي قرية بدائية وتدور فيها حروب ومعارك مابين أهل القرية وبعض الدخلاء الذين يحاولون الاستيلاء على القرية لأغراض مادية وحضارية.

والمسلسل من بطولة نبيل الأنسي، منال المليكي، نجيبة عبد الله، عبد الله الكميني، منى الأصبحي، نبيل حزام، خالد البحري، قاسم عمر، تأليف محمد المليكي، وإخراج معتز حسام إنتاج شركة النبيل.

وكان معتز حسام، كشف في وقت سابق عن تفاصيل مسلسل "قرية الوعل" في تصريحات صحفية، قائلًا: كل العاملين في المسلسل فنانين من نجوم الخليج العربي مفيش فيهم مصريين.

وأوضح معتز حسام، قصة المسلسل قائلًا: المسلسل بيتكلم عن ملحمة يمنية بتناقش قضية قرية ما مثل حرب العصابات والعمل هينزل في رمضان المقبل 2024 في دول الخيلج.

يذكر أن آخر الأعمال الذي قام المخرج معتز حسام بإخراجها هو مسلسل أسيل، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي حول مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أحد القصص المؤثرة لفتاة تدعى آسيل والتي تقع في عدد من المشاكل بسبب شهرتها على السوشيال ميديا والتي تأثر على حياتها فتضطر للسفر إلي أقاربها واعتزال حياة الشهرة لبعض الوقت فتتعرف خلال رحلتها على كريم الذي يساعدها على حل جميع مشاكلها.

والمسلسل بطولة، ثراء جبيل، باسل الزارو، إلهام عبد البديع، سلوى محمد علي، بدرية طلبة، ملك بدوي، إسراء رخا، نورهان، أحمد سلطان، والعمل من إخراج معتز حسام وتأليف محمد جلال.