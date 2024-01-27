شاهد رد غير متوقع من أنغام بعد وصفها بـ صوت مصر في الرياض

مازحت الفنانة المصرية أنغام، وسائل الإعلام العربية، قبل حفلها الذي جمعها بالفنان تامر عاشور ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في الرياض.

وكانت أنغام قد وصلت إلى المسرح، حيث استقبلوها الصحفيون والإعلاميون بالترحيب وهتفوا لها قائلين: “صوت مصر”، لترد عليهم مازحة: “هتجيبوا لنا الكلام كده”.

يذكر أن لقب “صوت مصر” كان قد شهد تأرجحا بين عدد من الفنانات المصريات، بعد أن نظم موسم الرياض نهاية العام الماضي، حفلا غنائيا لأنغام تحت شعار “صوت مصر”، لترد عليها الفنانة شيرين عبد الوهاب حينما سُئلت في مقابلة صحفية عن المطربة الأحق باللقب، فقالت: “أنا طبعا”.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل عددا من أعماله الشهيرة، من أبرزها أغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” لأول مرة على المسرح، بعدما حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب خلال الأيام الماضية.

وظهرت أنغام في حفل الدويتو بإطلالتين مختلفتين، الأولى بفستان وردي اللون، والثانية بفستان بلون غامق بتفصيل كلاسيكي، وغنت عددا من أعمالها القديمة والجديدة منها: “مبتتعلمش”، “أكتبلك تعهد”، “سيدي وصالك”، “بتحبها ولا”.

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