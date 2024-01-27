شاهد نانسي عجرم تستدعي طفلة للغناء معها في حفلها بالدرعية

عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بلقاء الجمهور السعودي في الرياض يوم أمس، حيث أقامت حفلاً مميزاً في الدرعية قدمت خلاله مجموعة من أنجح أغانيها.

وخلال الحفل، الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الدرعية إي بري، استدعت نانسي طفلة صغيرة لتصعد إليها وتغنّي معها مقطعاً من أغنية “صحصح”، كما تفاعلت مع الجمهور السعودي الذي حضر الحفل بأعداد كبيرة، ما دفعها للنزول إليهم لتغني إلى جانبهم في الصفوف الأمامية.

وقالت نانسي عجرم خلال الحفل: “أنا متعودة على هذا المشهد، فجمهور السعودية دائماً يرحب بي بحفاوة بالغة، وأنا أشعر بسعادة كبيرة عندما أكون هنا”.

وتفاعل الجمهور السعودي مع نانسي عجرم بشكل كبير، حيث رددوا معها أغانيها، وهتفوا لها باسمها.