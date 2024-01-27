بالفيديو- بالجلد الاسود..أمينة خليل بإطلالة رائعة من اسبوع الموضة في باريس

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية أمينة خليل باخر إطلالة لها على الجمهور ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس،وخطفت الأنظار والقلوب بجمالها وإطلالتها الرائعة.

وإخترات أمينة فستان باللون الاسود طويل وواسع، مع سترة من الجلد واسعة ذات تصميم مميز مليئة بالاحزة، و ربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها الطويل منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

ويحقق فيلم "شماريخ" من بطولة الممثلين المصريين آسر ياسين وأمينة خليل نجاحاً مستمراً في دور العرض، إلا أنه إحتل المركز الرابع بين الأفلام المعروضة، حيث حقق يوم أمس إيرادات قدرت بـ 136 ألف جنيه.

الفيلم من إخراج وتأليف عمرو سلامة، ويشارك في بطولته الممثلون خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، محمد ثروت والطفلة لافينيا نادر.



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