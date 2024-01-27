نجمة عربية: "طليقي كان يضربني وحبسني شهر"

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت نجمة مواقع التواصل ميثاء الجدل بين المتابعين بعد الحديث عن معاناتها مع زوجها قبل طلاقهما، قائلة: "كنت أعيش في سجن، لم أكن أستطيع الخروج من غرفتي، وكان زوجي يدفعني إلى الشرفة في البرد ويغلق الباب علي، ويقول لي أحسن عشان تموتي وكان يضربني".
وتابعت: "طلقتني المحكمة منه في جلسة واحدة، بعد أن حبسني في المنزل لمدة شهر كامل، وكان يقول لي المرأة مكانها البيت".
وأضافت: "أنت معك حق، والمرأة مكانها البيت، وأنت عندي بالدنيا كلها كنت أعامله بلطف ودلال وطبخ له لمدة أسبوع، وفي يوم خرج لدوامه ونسي الباب مفتوحًا، فذهبت إلى المحكمة".
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