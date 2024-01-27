سونغول أودان ترزق بمولودتها الأولى وتطلق عليها هذا الإسم

ميرنا وليد - بيروت - رُزقت النجمة التركية سونغول أودان بـ مولودتها الأولى، وأطلقت عليها اسم سونا لارين، وقد تلقّت الكثير من التهاني من قبل المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.
على صعيد آخر كانت قد نشرت سونغول أودان التي اشتهرت في العالم العربي بإسم "نور" بـ المسلسل التركي الشهير "نور" صوراً جديدة لها من جلسة تصوير قامت بها مؤخرا استعرضت فيها حملها.
وقد ظهرت سونغول أودان في الصور بإطلالة شتوية مع فستان قصير من الصوف باللون الأبيض مع جاكيت صفراء، وتركت شعرها منسدلًا وراء كتفيها.
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