تعرف على فعاليات مكتبة المستقبل ومصر الجدبدة

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة المستقبل، في الرابعة من مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان "انماط الشخصية و كيفية التعامل معها " ، قال الدكتور نبيل حلمي ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ، ان الندوة تتناول عدة محاور في مقدمتها صفات كل نمط، مظهر كل شخصية " مفرداته ـ صوته ـ لغه جسده وظيفته "، نقاط القوة في كل شخصية ، نقاط الضعف في كل شخصية ، كيف تتصرف كل شخصية تحت الضغط ، كيف تتعامل مع كل شخصية .

كما تطرح الندوة عدة تساؤلات ، ما هو علم أنماط الشخصية ، لماذا علم أنماط الشخصية؟ ، استبياناتك الشخصية ، أنواع الشخصيات وأنماطها ، كيفية التعامل مع كل نوع ، واولا تفهم نفسك وتحلل شخصيتك وكيف تقرأ شخصية غيرك واسرار تفكيره ، وايضا كيف تتعامل مع الشخصيات الصعبة ، كيف تتعامل مع ولادك , اصدقائك , شريكك , مديرك، والاهم كيف تتعامل مع نفسك؟.

كما اضاف الدكتور نبيل حلمي، ان مكتبة مصر الجديدة العامة ، تستضيف الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي" الى يحاضر فيه عماد العادلى ، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان " انت تسبح على مسئوليتك"، بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، وذلك في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت بمقر المكتبة.

ويتناول اللقاء هذا الشهر موضوع السعادة ، هل السعادة موجودة خارجنا؟ ومن أين نطلب السَنَد وكيف؟ ، أنت تسبح على مسؤوليتك.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة: إن الهدف الرئيسى من الصالون ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.

وتنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة 12 من ظهر غد الاحد ، ورشة عمل عن الاتيكيت الحركى للاطفال ، تقدمها خبيرة الاتيكيت نادين جاد تتناول فبها قواعد حركة الجسد للاولاد والبنات ، اداب اتيكيت الجلوس و الوقوف و المشى والمساحة الشخصية

يذكر ان علم الاتيكيت للأطفال، لا يرتبط بسن معين، ولكن يرتبط بمرحلة وعي الطفل وفهمه للأمور المحيطة، وأهم خطوة في تعليم الإتيكيت للأطفال أن يكونا الأم والأب قدوة حسنة لأطفالهم وأقوالهم متسقة مع أفعالهم، حتى لا يقع الطفل في حيرة التناقض بين أفعال أبويه وبين توجيهاتهم.

ومرحلة الطفولة تعتبر من أهم المراحل التى يمكن للطفل اكتساب خبرات عديدة، حيث يتم فيها تكوين شخصيته، والتى تتكون من خلال التربية السليمة، وأول وأهم أسلوب فى التربية السليمة هو تعليم الطفل من خلال القدوة والتى تتمثل فى الوالدين.