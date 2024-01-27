فن ومشاهير

دينا تشاهد فيلم "عادل مش عادل" مع الجمهور.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - قامت الفنانة دينا والمنتج هيثم حسن والفنان أحمد بجة بمشاركة الجمهور بمشاهدة فيلم "عادل مش عادل" بإحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر.

وحصد الفيلم ردود أفعال إيجابية وتصدر هاشتاج على إكس مساء أمس، وذلك بعد يومين من عرض الفيلم وأشاد الجمهور بالفيلم.


وظهر الفنان أحمد الفيشاوي بشكل مختلف على الأفيش الدعائي  وتفاعل الجمهور معه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لوجود اختلاف عن ما قدمه الفترة الأخيرة.

 

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم عادل مش عادل، التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و"45 يوم".

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فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة ،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية و حصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم و هيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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