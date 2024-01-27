شاهد تيك توكر لبنانية تكشف تفاصيل تعرضها للضرب والتعنيف على يد زوجها قبل طلاقهما

كشفت التيك توكر اللبنانية ميثاء، عن معاناتها مع زوجها قبل طلاقهما، مشيرة إلى أنه كان يعتدي عليها بالضرب ويحبسها في المنزل.

وقالت خلال مقطع فيديو: “كنت أعيش في سجن، لم أكن أستطيع الخروج من غرفتي، وكان زوجي يدفعني إلى الشرفة في البرد ويغلق الباب علي، ويقول لي: “أحسن عشان تموتي”، وكان يضربني”.

وتابعت: “طلقتني المحكمة منه في جلسة واحدة، بعد أن حبسني في المنزل لمدة شهر كامل، وكان يقول لي: “المرأة مكانها البيت!”

وأشارت إلى أنها غيرت طريقتها في التعامل معه، وقالت له: “أنت معك حق، والمرأة مكانها البيت، وأنت عندي بالدنيا كلها”. وتابعت: “كنت أعامله بلطف ودلال وطبخ له لمدة أسبوع، وفي يوم خرج لدوامه ونسي الباب مفتوحًا، فذهبت إلى المحكمة”.

ولفتت إلى أنه بمجرد وصولها إلى المحكمة، طلبوا منها التوجه إلى الطب الجنائي لأن جسدها كان مشوهًا من الضرب وبه الكثير من الكدمات”.

واختتمت: “هل تعتقدون أنه الآن نادم؟ لا، هو لم يندم، وأنا لن أترك حقي”.