حادث سير ينهي حياة الإعلامي العماني عبدالله الشعيلي

توفي الإعلامي العماني عبدالله بن سعيد الشعيلي صباح الجمعة الماضية في حادث سير مؤسف.

وأعربت وزارة الإعلام العمانية عن حزنها العميق لفقدان الإعلامي البارز، ونعته من خلال حسابها على منصة “إكس”. وتوالت التعازي من الزملاء في مجال الإعلام والمواطنين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وعمل الراحل عبدالله بن سعيد الشعيلي كمقدم برامج في تلفزيون سلطنة عمان، حيث اشتهر ببرنامجه “رؤية اقتصادية”. وقد شغل عدة مناصب قيادية في المجال الإعلامي، وكان آخرها منصب المدير العام للمديرية العامة للإذاعة والتلفزيون في إذاعة ظفار. ترك الشعيلي بصمة قوية في المشهد الإعلامي العماني، وسيترك فراغًا كبيرًا بعد رحيله المفاجئ.

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