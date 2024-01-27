فن ومشاهير

تامر عطالله يضع الموسيقى التصويرية لفيلم "درويلة" بطولة عمرو عبدالجليل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهى الموزع الموسيقي تامر عطالله توسي، عضو فرقة مسار إجباري، من وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "درويلة"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي مطلع فبراير.

ويجمع الفيلم في بطولته عدد من النجوم، من بينهم: عمرو عبدالجليل وأيتن عامر ومحمود عبدالمغني ومحمد علي رزق ومسلم وحسني شتا، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمد دياسطي وعبدالرحمن فتحي، ومن إخراج معوض إسماعيل.

وقال تامر عطالله توسي إنه متحمس لأولى تجاربه في الموسيقى التصويرية السينمائية عبر فيلم درويلة، موضحا أنه استغرق في تحضير الموسيقى قرابة الشهر، واصفا الفيلم بتوليفة ممتعة بين الدراما والتشويق وخفة الدم.

تامر عطالله، الشهير بلقب "توسي"، عازف درامز وموزع موسيقي في فرقة مسار إجباري، وأحد مؤسسي الفرقة منذ عشرين سنة، ووضع لمسته في عالم الموسيقى التصويرية عبر مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" للنجوم زينة وفتحي عبدالوهاب ومحمد شاهين، بجانب العديد من الأعمال الغنائية مع النجمة أصالة ومسار إجباري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا