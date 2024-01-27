غادة عبد الرازق تُقبل إليسا.. وهكذا علقت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بصحبة المطربة اللبنانية إليسا.

ونشرت غادة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبتي".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلات" ، "قمرين" ، "أحلى اتنين" ، "جمالكن" ، "لقاء الجبابرة".

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق، السباق الرمضاني المُقبل 2024 بمسلسل "صيد العقارب".

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، ماجد المصري، منال سلامة، محمد علاء، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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