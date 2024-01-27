في 3 أيام.. إيرادات "رحلة 404" لـ منى زكي تتجاوز 3 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 24 يناير فيلم "رحلة 404" للمخرج هاني خليفة ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم أفلام منتصف العام الدراسي.

الفيلم حقق في يومه الأول 416 ألفا و600 جنيه، وجاء إيراده في اليوم الثاني مليونا و418 ألفا و373 جنيها، بينما حقق أمس الجمعة 26 يناير مليونا و532 ألفا و100 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام: 3 ملايين و367 ألفا و73 جنيها.

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد ممدوح، عارفة عبدالرسول، حسن العدل، سماء إبراهيم، ملك بدوي، شادي ألفونس، نورا شيعشع، جيهان الشماشرجي. وتدور أحداثه حول غادة التي تستعد للسفر لقضاء فريضة الحج، ولكن تتعرض لظرف يعيدها لأحداث في الماضي أرادت التطهر منها.

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