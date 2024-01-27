هكذا احتفلت ليلى علوي بعيد ميلاد ابنها "خالد" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقاطع فيديو تجمعها مع ابنها بالتبني "خالد" احتفالا بعيد ميلاده.

ونشرت ليلى، الفيديوهات، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ودون عليها بعض العبارات منها: "عيد ميلاد سعيد يا خالد".

ويعرض لـ ليلى علوي حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "مقسوم" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء، وكانت كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولة "مقسوم" ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

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