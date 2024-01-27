ماذا قال المخرج هادي الباجوري عن طليقته ياسمين رئيس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث المخرج هادي الباجوري عن طليقته الفنانة ياسمين رئيس وإمكانية عودة العمل معها مرة أخرى بعد انفصالهما منذ عامين.

وقال "الباجوري" ببرنامج "et بالعربي": "ياسمين ممثلة شاطرة جدا وأنا طول عمري مؤمن بيها كممثلة وده عمره ما هيتغير".

وتابع: "هفضل مؤمن بيها كممثلة وبموهبتها وده ملوش علاقة بحاجة تانية".

وبشأن الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، فأضاف: "أعتقد ان إحنا قدرنا نعمل ان الموسم الثاني يكون أحلى من الأول وأتمنى ده يكون رأي الناس ويحبوه.. أنا بضحك لما بتفرج عليه".

يذكر أن، ياسمين رئيس أعلنت انفصالها عن هادي الباجوري في فبراير 2022 ، وذلك عبر حسابها على تويتر، وعلقت وقتها مستشهدة بآية قرانية: "(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) صدق الله العظيم .. الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

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