أحدث ظهور لـ أسماء أبو اليزيد بعد شهر العسل وسط البحر والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا بعد قضاء شهر العسل في 15 ديسمبر الماضي.

ونشرت أبو اليزيد، الصور التي ظهرت فيها وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رأس البر".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "دايما قمر يا أسومة" ، "جميلة" ، "عسولة" ، "قمر يا جدعان" ، "الحلوة".

يذكر أن، أسماء أبو اليزيد احتفلت يوم 15 ديسمبر 2023 بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني في مسرح محكى قلعة صلاح الدين في جو عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وعدد من نجوم الوسط الفني.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد كان مسلسل "بطن الحوت" بطولة باسم سمرة وعرض على منصة "شاهد".

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