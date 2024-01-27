تحت عنوان الانوثة والجمال.. تيا ديب إبنة نوال الزغبي تتالق بلوك رائع- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عيون الجمهور بإطلالة رائع من خلال صورة عبر حسابها الخاص ظهرت فيها مرتديةً توب باللون الأسود ضيقة مع سروال واسع من الجينز و نسقت معهم معطف من الجلد الاسود طويل و إعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت سحرت تيا الجمهور، إذ ظهرت وهي ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأسود من دون أكمام، مزيناً بالأحجار اللامعة، ونسقت معه معطفاً طويلاً من الفرو باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

