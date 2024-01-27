ميرنا وليد - بيروت - يستمر الفنان المصري تامر عاشور تحقيق نجاح كبير بأغنيته الجديدة "هيجيلي موجوع"، بعد ما يقارب الأسبوعين على طرحها على يوتيوب، إذ وصلت الأغنية إلى 14 مليون و 118 ألف مشاهدة.
الأغنية من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي عمرو الخضري، وتقول كلماتها:
"هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان
هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان
هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه
هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه
هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش
معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش
ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش
هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش
مسكين و غلبان..
قالولي بعديك خلاص ضاع
اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة
ب وداع
وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي
ومفيش
الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش".
كانت هذه تفاصيل خبر 2 مليون في يوم واحد..تامر عاشور يحقق أرقام قياسية بـ "هيجيلي موجوع" و هذا ما وصل إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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