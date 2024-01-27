أهل مصر .. ورش حرفية ومسرح ورسوم متحركة في الملتقى 14 شباب المحافظات الحدودية بروض الفرج

ياسر رشاد - القاهرة - أهل مصر .. انطلقت صباح اليوم السبت من قصر ثقافة روض الفرج فعاليات الورش الفنية واللقاءات التثقيفية ضمن الأسبوع 14 لشباب المحافظات الحدودية لمشروع "أهل مصر" المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة القاهرة، تحت شعار "يهمنا الإنسان" بمشاركة 120 شابا وفتاة، ويستمر حتى 2 فبراير المقبل.

في ورشة الجلد الطبيعي قامت المدربة أسماء خميس بشرح أنواع الجلد الطبيعي والصناعي للشباب المشاركين بالورشة وكيفية التمييز بينهما.

وعن فن الديكوباج قامت الفنانة رانيا المهدى بشرح فن الديكوباج موضحة أن من خلاله نستطيع تصنيع لوحات فنية على الجدران والأثاث والقطع القديمة وتحويلها إلى قطعة أثاث جذابة تضيف جمالا للبيوت والأماكن التى يزين بها.

وفي فن الريبوسيه أوضح المدرب يوسف جلال عبد الخالق للشباب المشارك أن فن النحت على النحاس من خلال البارز والغائر يستهدف تكوين شكل ثلاثي الأبعاد، وأشار أن الهدف من الورشة هو نقل العادات والتقاليد عن البيئات المصرية التراثية وأحياء تراثهم من خلال سرد قصص لمهن تراثية قديمة، كما قام الفنان جلال عبد الخالق بشرح مبادئ النحت على الصدف وزخرفته وتلوينه.

وشرحت مخرجة الرسوم المتحركة أسماء سيد خلال الورشة كيفية البدء في تنفيذ الشخصيات بالصلصال، بجانب البدء في عمل الماكيت. وفي ورشة الإكسسوارات قامت نسرين مجدي بشرح أنواع الخامات والأدوات المستخدمة، وطرق التنفيذ.

وقدم أيمن السعدني مدرب ورشة الأركيت شرحا مبسطا عن الأدوات المستخدمة، وتدريب الشباب على تنفيذ الخط بالقلم الرصاص ثم بمنشار الأركيت.

وفي ورشة الدراما المسرحية التي قدمها المخرج محمد صابر، بدأ مع الشباب بتعارف مسرحي واستعراض القدرات الفنية لكل متدرب، ثم العمل على آلية التخيل، وكيفية تطويع هذا التخيل لدى الممثل وتنميته.

المخرج محمد صابر في ورشة الدراما المسرحية

وقام المدرب عماد إبراهيم بتعريف الشباب من خلال الورشة فن الخيامية على الغرز السحرية والخامات المستخدمة وكيفية اختيار القماش.

وفى ورشة تصميم الديكور والأزياء التى تقدمها د. مروة عزب قامت بشرح التصميم وأدواته وأنواعه ودائرة اللون، ورسم جسم الإنسان، بجانب الاطلاع على مراجع.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري المشرف التنفيذي للملتقى، ويقام بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.