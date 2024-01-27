ريهام حجاج: "اللي متعظش ونظرته للدنيا اتغيرت مفيش منه أمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الفنانة ريهام حجاج عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنها تشعر بأنها تغيرت بسبب الأحداث التي يعيشها العالم الفترة الأخيرة.

وكتبت "الواحد اتغير أوي بعد اللي حصل ولسة بيحصل.. سبحان الله الذي ذكر في كتابه العظيم قصص كثيرة حتى تكون عبرة وعظة، بس اللي يشوف بعينه ويعيش الحدث غير، اللي لسة متعظش ونظرته للدنيا اتغيرت يبقى مفيش منه أمل وربنا يعينه على نفسه".

جدير بالذكر أن ريهام حجاج تحرص عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على دعم القضية الفلسطينية ونشر الكثير من الأخبار المتعلقة بالحرب على غزة، والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين.

ريهام حجاج تشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل صدفة إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، سلوى خطاب، عصام السقا، تأليف أيمن سلامة.

اقرأ أيضا

أول رد رسمي من شيماء سيف حول شائعة طلاقها

أصالة نصري عن"صندوق": "نقيت هذه الأغنية كهدية لروحي"