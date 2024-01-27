أول تعليق من تامر عاشور بعد حفله مع أنغام بالسعودية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - علق المطرب تامر عاشور، على حفله الأخير الذي جمعه مع المطربة أنغام بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وحمل عنوان "حوار غنائي".

ونشر عاشور، صور من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من حفل حوار أنغام وتامر عاشور.. شكرا بنش مارك وشكرُا الفنانة أنغام.. جمهور السعودية دايما بتبهروني بحبكم واستقبالكم ..شكرا جدا".

وشهد حفل "حوار غنائي بين أنغام وعاشور" على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية والذي جمع بين النجمين أنغام وتامر عاشور حضورًا جماهيريًا ضخمًا بقيادة المايسترو هاني فرحات، تحت برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وقام الثنائي بتقديم عددا من أغانيهما الشهيرة والتي تفاعل معها الحضور حيث قدمت "أنغام" أغنية "حالة خاصة جدًا"، بينما وقع اختيار تامر عاشور على أغنية "من غير ما أحكيلك"، كما قام بغناء أغنية "خليني في حضنك" ووجهها لأنغام، وقام النجمين بغناء عدد من أغانيهما سواء معًا أو كلًا منهما منفردًا.

يذكر أن، تامر عاشور طرح مؤخرًا أغنية "هيجيلي موجوع" لأول مرة بالتعاون مع "بنش مارك".

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