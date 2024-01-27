أول تعليق من أشرف عبد الباقي بعد تصدره التريند بسبب "جولة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدر اسم الفنان أشرف عبد الباقي، تريند منصة "إكس" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض أول 3 حلقات من مسلسله الدرامي الجديد "جولة أخيرة".

وعلق عبد الباقي، على تصدره التريند، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "حابب أشكر حضراتكم جميعا على الكلام الجميل اللي وصلي من إمبارح وردود الفعل الجميلة على المسلسل وعلى الكوتش تامبي".

وتابع: "مبسوط بالتفاعل ودخولي الترند في مصر على منصة إكس وده نتيجة مجهود فريق العمل بالكامل بقيادة المخرجة مريم الأحمدي والنجم الكبير أحمد السقا وباقي زملائي أسماء أبو اليزيد، وعلى صبحي ورشدى الشامي".

وأضاف أشرف عبد الباقي: "إستنوا مفاجأت في الحلقات الجاية ويا رب دايما نكون عند حُسن ظنكم".

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات.

ويخوض بطولته أحمد السقا بأولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، وهو من تأليف محمد ندا وإخراج مريم أحمدي، وشارك في البطولة أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.

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