بالصورة- رحمة رياض تتمنى التوفيق لزوجها ألكسندر علوم بعد إعلانه عن أخر أعماله "الساتر الغربي"

ميرنا وليد - بيروت - تمنت الفنانة العراقية رحمة رياض التوفيق لزوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم بعد طرحه البوستر بعمله القادم عبر حسابه الخاص، وهو مسلسل رمضاني يحمل إسم "الساتر الغربي"، و علقت رحمة بالقول: "بالتوفيق إن شاء الله تشوف حصاد تعبك بنجاح العمل، بالتوفيق حبيبي".



و في وقت سابق، عايدت رحمة رياض زوجها ألكسندر علوم بمناسبة عيد ميلاده بصورة رومنسية شاركتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها وهو يحضنها ويضع يده على بطنها، وعلقت رحمة على الصورة بالقول:" يوم ميلاد سعيد لشريكي في الجريمة، لصديقي المفضل، لنصفي الثاني، أنت تجعل كل لحظة تستحق الاعتزاز بها، نخب للمزيد من السنوات القادمة سوياً".

