- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - تمنت الفنانة العراقية رحمة رياض التوفيق لزوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم بعد طرحه البوستر بعمله القادم عبر حسابه الخاص، وهو مسلسل رمضاني يحمل إسم "الساتر الغربي"، و علقت رحمة بالقول: "بالتوفيق إن شاء الله تشوف حصاد تعبك بنجاح العمل، بالتوفيق حبيبي".
و في وقت سابق، عايدت رحمة رياض زوجها ألكسندر علوم بمناسبة عيد ميلاده بصورة رومنسية شاركتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها وهو يحضنها ويضع يده على بطنها، وعلقت رحمة على الصورة بالقول:" يوم ميلاد سعيد لشريكي في الجريمة، لصديقي المفضل، لنصفي الثاني، أنت تجعل كل لحظة تستحق الاعتزاز بها، نخب للمزيد من السنوات القادمة سوياً".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- رحمة رياض تتمنى التوفيق لزوجها ألكسندر علوم بعد إعلانه عن أخر أعماله "الساتر الغربي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.