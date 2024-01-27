ميرنا وليد - بيروت - وصلت أغنية "عندي فكرة"، للفنان المغربي سعد لمجرد والفنانة التونسية يسرا محنوش الى 8 مليون و600 ألف مشاهدة بعد ايام قليلة على طرحها.

الأغنية كلمات رامي العبودي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي.

وتقول كلمات "عندي فكرة": "عندي فكره مرة حلوه ‏‎اني وانته نروح سفره ‏‎تجي نسافر للغرام ‏‎لا تفكر يلا بينا ‏‎نعيشك بعيشه زوينا ‏‎اسويلك روحي خيمه ‏‎ونترك الدنيا القديمه ‏‎شرايك بقلبي تنام ‏‎لاتفكر يلا بينا ‏‎نعيشك ابعيشه زوينا".

وتعد أغنية "عندي فكرة" أولى أغاني سعد لمجرد في العام الجديد 2024.

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما حققته "عندي فكرة" لـ سعد لمجرد ويسرا محنوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.