الفنان أحمد عبدالعزيز يكشف عن دوره في «أزمـة نـفّسيـة»

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان الشاب أحمد عبدالعزيز، عن مشاركته في مـسـرحيـة "أزمـة نـفسيـة"، وذلك بجانب عدد كبير من الـشباب الـفنانيـن.

واكد احمد عبدالعزيز القاق أنه يجسد شخصية شاب يعـاني من الـصـرع وهو ما يجعله لا يتحكم في تفاصيل جسـده في بعض الاوقـات المـهمة والفـارقة في حياته الشخصية والمهنية، الامر الذي يدخله في حالة صعبة يحاول التغلب عليه .

وأضاف الفنان أحمد عبدالعزيز القاق أن مسرحية «أزمـة نفسيـة» تناقش أزمة الـتنٌمـر التي يعاني منها بعض الـشباب، لأسباب خاصة سواء بالمـرض، أو ظـروف مر بها في الحـياة تركت له أثرًا نفسيًا سيئًا.

وتابع: يطرح العمل أيضاً بعض الحلول لهؤلاء الأشخاص، وكيفية التعامل مع المتنمرين، كما وجه بعض النصائح لهم.

وأشار إلى أن العمل من المنتظر ان ينطلق عرضه خلال الاسابيع المقبلة في احد الـمسارح الجامعة.