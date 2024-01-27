ذكرى ميلاد صاروخان فى صالون الأوبرا الثقافي

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بذكرى ميلاد فنان الكاريكاتير الرائد صاروخان، ضمن استراتيجية الثقافة المصرية للاحتفاء بايقونات الابداع.

يقام صالون ثقافى بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ علي تراث الكاريكاتير المصري، وجمعية القاهرة الخيرية الارمينية واسرة صاروخان بحضور الباحث والكاتب عبد الله الصاوي ، الدكتور جورج نوبار ، سيلفيا ناردين حفيدة صاروخان، وذلك في السادسة مساء الاحد 28 يناير بالمسرح الصغير ويتخلله فقرات فنية لكورال دزيادزان وفرقة الفولكلور الارمني زانكيزو ، كما يصاحبه معرض للوحات صاروخان الكلريكاتيرية .

يذكر ان صاروخان فنان مصرى ارمنى ويعد احد اهم رواد الكاريكاتير فى العصر الحديث ، عبر بلوحاته عن معاناة الاحتلال الانجليزي من خلال تجسيد شخصيته الكاريكاتيرية الشهيرة المصري افندي ، نشرت اعماله بالكثير من الاصدارات الصحفية الهامة .