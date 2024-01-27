لويس دو فونيس ترك المدرسة في صغره وعمل كعازف بيانو .. عانى من التنمر ومن ثم أصبح من أشهر نجوم فرنسا

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرى وفاة الممثل الفرنسي لويس جيرمان ديفيد دي فونيس دي جالارزا في المولود في 31 تموز 1914 في كوربفوا بفرنسا.

كان والده، كارلوس لويس دي فونيس دي جالارزا، محاميًا سابقًا في إشبيلية بإسبانيا، وأصبح قاطعًا للألماس. كانت والدته، واسمها ليونور سوتو ريجويرا، من أصل إسباني وبرتغالي.

كان الشاب لويس دي فونيس مولعًا بالرسم والعزف على البيانو.

ترك المدرسة وعمل في وظائف مختلفة، معظمها كعازف بيانو لموسيقى الجاز في Pigalle، مما جعل زبائنه يضحكون في كل مرة يتجهم فيها. درس التمثيل لمدة عام في مدرسة سيمون للتمثيل. وهناك أجرى بعض الاتصالات المفيدة، بما في ذلك دانييل جيلين وآخرين. أثناء احتلال باريس في الحرب العالمية الثانية، واصل دراساته على العزف على البيانو في مدرسة الموسيقى، حيث وقع في حب سكرتيرة تدعى جين دي موباسان، وهي حفيدة أخت الكاتب غي دي موباسان. لقد وقعت في حب "الشاب الذي يعزف موسيقى الجاز كالإله". تزوجا عام 1943، وأنجبا ولدين في عامي 1944 و1949. واصل فونيس العزف على البيانو في النوادي، مع العلم أنه لم يكن هناك طلب كبير لممثل قصير وأصلع ونحيف. شجعته زوجته ودانيال جيلين حتى تمكن من التغلب على الرفض. ظهر لأول مرة في فيلمه عام 1945، عن عمر يناهز 31 عامًا، واستمر في لعب حوالي مائة دور سينمائي في العشرين عامًا التالية.

حقق لويس دي فونيس شهرة عالمية في ستينيات القرن العشرين بعد أدواره في أفلام كوميدية تهريجية مثل The Gendarme of Saint-Tropez (1964) وثلاثية Fantomas (1964). لقد جسّد ببراعة دور شرطي فرنسي مضحك، أدى فرط نشاطه المضحك وغضبه غير المنضبط وضحكه الساخر إلى إحداث تأثير كوميدي للغاية. تم اختيار فونيس كأكثر ممثل مفضل في فرنسا عام 1968، وظل يتمتع بشعبية كبيرة في أوروبا خلال السبعينيات. كما واصل اللعب على خشبة المسرح خلال مسيرته كنجم سينمائي، ونال استحسانًا لأعماله المسرحية في المسرح الفرنسي الكلاسيكي. كان لفونيس دور فعال في صنع تعديلات سينمائية لمسرحيات مسرحية مثل "أوسكار مستمر" و"البخيل" لموليير، من بين مسرحيات أخرى.

لعب لويس دي فونيس، الملقب بـ "الرجل ذو الأربعين وجهًا في الدقيقة"، أدوارًا صغيرة في أكثر من ثمانين فيلمًا، قبل أن يحصل على أدواره القيادية الأولى، ليصبح في النهاية الممثل الكوميدي الفرنسي الرائد. شارك في البطولة مع كبار الممثلين الفرنسيين في ذلك الوقت، بما في ذلك جان ماريه وميلين ديمونجو في ثلاثية فانتوماس، وكذلك جان غابين وفرناندل وبورفيل وكولوش وآني جيراردو وإيف مونتاند. أنتج تعاون Funès مع المخرج Gérard Oury ترادفًا لا يُنسى لـ Funès-Bourvil. كما عمل أيضًا مع جان جيرولت في مسلسل "الدرك" الشهير. وفي خروج عن صورة الدركي، تعاون فونيس مع كلود زيدي الذي كتب له شخصية جديدة مليئة بالفروق الدقيقة والصراحة في فيلم الجناح أم الفخذ؟ (1976)، والذي يمكن القول إنه أفضل أدواره.

لعب فونيس أكثر من 130 دورًا في السينما وأكثر من 100 دور على المسرح. من 1943 إلى 1983 تزوج لويس دي فونيس من جين بارتيليمي دي موباسان. ابنهما، أوليفييه دي فونيس، كان لديه مهنة قصيرة في التمثيل قبل أن يصبح طيارًا مع الخطوط الجوية الفرنسية. أصبح ابنه الآخر، المسمى باتريك دي فونيس، طبيبًا. كان لويس دي فونيس أيضًا مزارعًا للورد، وقد سُميت مجموعة متنوعة من الورود باسم "وردة لويس دي فونيس" نسبةً إليه. توفي إثر نوبة قلبية ومضاعفات السكتة الدماغية في 27 كانون الثاني 1983 في نانت بفرنسا. تم دفنه في Cimetière du Cellier، وأقيم نصب تذكاري له في حديقة الورود بقلعة زوجته.

