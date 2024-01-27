وقفة تضامنية لأعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين المصريين .. لمطالبة مصطفى كامل بالتراجع عن قرر الاستقالة .

ميرنا وليد - بيروت - قرر بعض أعضاء مجلس الإدارة نقابة الموسيقيين المصريين، إعداد وقفة داخل مقر النقابة نهار غد الأحد، لمطالبة النقيب مصطفى كامل بالتراجع عن قرار الاستقالة .



وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا داخل مقر نقابة الموسيقيين بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات.

وسبق وكتب مصطفى كامل: "الحمد لله والشكر لله، ولا أريد من أحد جزاء ولا شكوراً والجزاء عند الله وحده، 15 شهرا وثلاثة أيام بالعدد قضيتها وسط زملائي بالعمل الفني والموسيقى تسلمتها مبنى مؤسف متهالك لا يليق، والحمد لله أصبح كما هو عليه معاشات 1035 للمدة الكاملة والحمد لله وصلت 1556 ولست راضياً، علاج ومستشفيات المحاسيب والأحباب فقط، الحمد لله ليس لي محاسيب ولا شلل الكل عندي سواء مناديب ومفتشين أغنى من النقابة، والحمد لله تم رصدهم وبترهم وهم عدد كبير وما زال البتر قائماً حتى يومنا هذا".

وأضاف: "أرصدة مالية 69 مليون جنيه والحمد لله أصبحت 176 مليونا. 15 شهراً وثلاثة أيام قضيتهم وسط كثيرين جداً جداً من الأوفياء والمخلصين والمقدرين لما تم بذله من جهد وشقاء وسهر بالليل والنهار من أجل نصرة الحق والعدل وبناء القيم والمبادئ ورعاية كل من يستحق الرعاية والعناية، شكراً من القلب لهذا الكم الكريم من هؤلاء الزملاء".