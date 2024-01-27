أحمد عبدالله: دول الخليج العربي شهدت تطورا ملحوظا في المشهد الفني

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان أحمد عبدالله، إن دول الخليج العربي شهدت تطوراً ملحوظاً في المشهد الفني خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الفنانون الإماراتيون لعبوا دوراً مهماً في هذا التطور، فقد شهدت الإمارات نهضة فنية كبيرة وتطوراً ملحوظاً في مجالات متعددة مثل الفنون التشكيلية، الأدب، السينما، الموسيقى والفنون الأدائية.

وأوضح عبدالله: "في مجال السينما، تم تأسيس صناعة سينمائية ناشئة في الإمارات، حيث أنتجت العديد من الأفلام الروائية والوثائقية التي حازت على جوائز دولية وحققت نجاحاً كبيراً في الساحة العالمية، فضلا عن تنظيم مهرجانات سينمائية مهمة مثل مهرجان دبي السينمائي الدولي، حيث يتم عرض الأفلام العربية والعالمية المميزة".

وتابع: "في مجال الموسيقى والفنون الأدائية، تم تنظيم حفلات ومهرجانات موسيقية كبرى في الإمارات، وتم استقطاب فنانين وموسيقيين عالميين لإحياء الحفلات والعروض الفنية، فضلا عن تأسيس مدارس ومراكز للتعليم الموسيقي والفنون الأدائية لتطوير المواهب المحلية وتعزيز المشهد الفني".

واختتم الفنان أحمد عبدالله، بالتأكيد على أن هذا التطور يرجع إلى الدعم الحكومي والاستثمار في المشاريع الثقافية والفنية، بالإضافة إلى التفاعل والتبادل الثقافي مع العالم الخارجي، متوقعا أن يستمر هذا التطور في المستقبل، ما يساهم في تعزيز الهوية الثقافية المحلية وتعميق التفاهم الثقافي بين الثقافات المختلفة.