معرض القاهرة للكتاب.. "قصور الثقافة" تقدم ورش فنية وحرفية للأطفال بجناح "حياة كريمة"

ياسر رشاد - القاهرة -

معرض القاهرة الدولي للكتاب .. قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن مشاركتها بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، عددا من الورش الفنية والحرفية، بجناح مبادرة "حياة كريمة"، في إطار برنامج وزارة الثقافة، وذلك بحضور عدد من الأطفال وذوي القدرات الخاصة.

في السياق نفذت الفنانة شيرين عبد المولى ورشة ثقافية من خلال لعبة "البازل"، باستخدام ورق الفوم المضغوط، والجليتر، وتناولت في حديثها مع الأطفال مبادرة حياة كريمة وأهدافها، وما تقدمه من خدمات للمناطق الأكثر احتياجا خاصة في القرى والنجوع، من خدمات في التعليم والصحة والمسكن والبنية التحتية، وفي ضوء الشرح شاركت مع الأطفال بعمل مسابقة، لتنمية مهاراتهم العقلية، وتوزيع هدايا عليهم.

كما قدمت المدربة منى عبد الوهاب ورشة حلي وإكسسوار لتنفيذ مجموعة من المقتنيات باستخدام الخرز الملون والأبيض والأسود، وتفاعل معها الأطفال معربين عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة.

تقدم الورش بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن.

"التنمية المستدامة وأهدافها" في لقاءات قصور الثقافة مع أطفال معرض الكتاب

تتواصل فعاليات الورش الفنية والثقافية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمعرض.

ففي ركن الورش التفاعلية قدمت د. جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل لقاء مع الأطفال بعنوان "أطفالنا سفراء التنمية المستدامة" وشاركت معهم بكتابة بعض العبارات التي تتحدث عن مفهوم التنمية المستدامة موضحة لهم أنها تعني الحفاظ على الموارد وتنميتها ليستفيد منها الأجيال القادمة، وتحدثت عن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها التنمية المستدامة مثل القضاء على الجوع، التعليم الجيد، القضاء على الفقر، المعرفة والابتكار والبحث العلمي، المياه النظيفة والحياة الصحية، تطوير الصناعة، كما ناقشت معهم دور الدولة في تطوير هذه الخدمات، وإنشاء عدد من المشروعات القومية مثل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي ركن الورش الثقافية نفذت كل من سهام محمد وشهد عيد مجلة بعنوان "الأمثال الشعبية" تضمنت عددا من الأمثال الشهيرة وأصل كل مثل والمناسبة التي قيل فيها، ودون الأطفال معلوماتهم المستفادة من الورشة على كروت قاموا بلصقها على لوحة فنية.

كما قدمت د. إيمان محمد ورشة عمل برواز مجسم، متعدد المستويات، باستخدام كانسون ملون، وصور المانديلا، ومسدس شمع، وورق ناصيبيان.

بجانب ذلك أقيمت ورشة رسم مجسم للوحات باستخدام الصلصال الملون وقدمتها كريمة الديب، بينما نفذت رانيا شلتوت من خلال ورشة "إعادة التدوير" عروسة من القفاز بقماش الجوخ الملون والخيط الصوف وتدريب الأطفال على كيفية رسم العروسة وقصها وتوضيح معالم وجهها بالخيوط، إلى جانب ورشة رسم على الوجه وقدمتها نجوى إبراهيم.

الفاعليات تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل، من خلال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم مشاركة مميزة بمعرض الكتاب من خلال أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، كما تقدم برنامجا فنيا لرواد المعرض بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 يتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة إلى برنامج مخصص للأطفال يشمل ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لأبناء المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وعدد من مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية وبناء الإنسان.