منى زكي: "رحلة 404" يحمل أكثر من فكرة فلسفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الفنانة منى زكي، إن فيلم "رحلة 404" يحمل أكثر من فكرة فلسفية أبرزها "الغفران والشك"، مشيدة بالسيناريو الذي كتبه المؤلف محمد رجاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت: "سيناريو الفيلم يحمل أكثر من فكرة وتساؤل، منها: هل غفر الله للإنسان أم لا، وكيف بمختلف الذنوب التي نرتكبها في الدنيا ومازال لدى الإنسان شك، وهل حدث غفران لما مر الشخص به وما ندم عليه، وما الذي يغير تفكيره تجاه أمر ما".

وأشادت بمساعدة المخرج هاني خليفة لها، في إضافة عمق وأبعاد مختلفة للشخصية؛ تتفاوت درجتها باختلاف المواقف، لتظهر قوتها في مواجهة بعض المواقف، وتعكس الخير والشر في مواقف أخرى.

وأكملت: "فلسفة كثيرة وورق هايل وذكي عندي من سنة 2013 وفضلت أحبه ومتمسكة به ومؤمنة ومعجبة بطريقة الكتابة والطرح، وتحمست مع وجود مخرج رؤية كبيرة كـ هاني خليفة، فأنا أحب العمل معه، بخلاف الصداقة الشخصية".

وأشارت إلى أن هاني خليفة مخرج يهتم بالممثل وتغيير شكله، وكيفية جعله شخصية طبيعية وسلسلة تصل إلى الجمهور بسهولة، معربة عن تقديرها لكامل طاقم العمل وتعاونها معهم.